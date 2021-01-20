В 2020 году россияне начали скупать подержанные машины: их продажи выросли на два процента, тогда как продажи новых авто упали на девять процентов. Как пишет «Коммерсант», российских водителей не отпугнул даже рост цен на вторичном рынке.

По данным «Автостата», в декабре 2020-го рынок авто с пробегом рос на 16,6 процента, до 536,8 тысячи машин.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отметил, что спрос на подержанные авто рос на фоне дефицита новых машин, возникшего из-за приостановки производств в пандемию.

По подсчетам «Авито», средняя цена подержанной машины в прошлом году выросла на семь процентов, до 290 тысяч рублей.

Самые дорогие б/у авто продавались в Московской и Ленинградской областях (435 и 380 тысяч рублей), а также в Татарстане (315 тысяч рублей). Наиболее доступные цены встречались в Алтайском крае (190 тысяч), Омской (210 тысяч) и Кировской областях (220 тысяч).

Как сообщал «Рамблер», в прошлом октябре в «Авто.ру» заявили о росте цен на авто с пробегом на 16 процентов (новые авто с начала 2020-го подорожали в среднем на 15 процентов).

Среди самых продаваемых подержанных моделей сильнее всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента, до 1,2 миллиона рублей), Toyota Camry (на 12 процентов, до 1,1 миллиона) и Kia Rio (на 11 процентов, до 577,2 тысячи рублей). Подержанный ВАЗ-2107 (входит в топ-10 по популярности) подорожал на восемь процентов, до 64,9 тысячи рублей.