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Режиссер Кустурица захотел привиться от коронавируса «Спутником V» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Кустурица захотел привиться «Спутником V»
Фото: globallookpress.com
Известный сербский режиссер кино Эмир Кустурица выразил заинтересованность в процедуре прививания с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Для себя он выбрал препарат «Спутник V».
В беседе на телеканале «Россия 24» Кустурица назвал разработанный институтом Гамалеи совместно с Минобороны России препарат «самым лучшим». Он также обозначил российскую вакцину как классическую.
Ранее в Белоруссии назвали апрель в качестве возможного месяца начала массовой вакцинации. Тогда, по существующим прогнозам, будут привиты представители уязвимых групп.
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Общество , Эмир Кустурица , Министерство обороны
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