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Москва

Российских чиновников хотят научить вести TikTok 

Москва24 1 час назад
В РФ предложили научить чиновников вести TikTok
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Госслужащих в сфере образования хотят направить на ежегодные курсы "Тренды цифровой молодежной среды". С такой идеей выступил Институт прогрессивного образования, сообщает RT.
Соответствующее письмо направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Предполагается научить слушателей курса основам ведения современных соцсетей на примере TikTok, геймификации, ознакомить со словарем молодежного сленга, гидом по актуальным мемам и кумирами Instagram.

"Уверены, что для развития системы образования будет полезно следовать современным тенденциям, налаживать диалог с другим поколением, а также знать актуальные проблемы детства и юношества", — говорится в сообщении.

Также планируется разработать ежегодный специальный диктант на знание интересов молодежи.
Ранее стало известно, что еще в апреле в TikTok появились возможности контроля за поведением ребенка благодаря функции "Семейные настройки". С ее помощью родители могут соединить свою учетную запись с профилем ребенка, тем самым открыв доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта.
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Общество , Сергей Кравцов
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