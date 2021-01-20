В РФ предложили научить чиновников вести TikTok

Госслужащих в сфере образования хотят направить на ежегодные курсы "Тренды цифровой молодежной среды". С такой идеей выступил Институт прогрессивного образования, сообщает RT.

Соответствующее письмо направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова . Предполагается научить слушателей курса основам ведения современных соцсетей на примере TikTok, геймификации, ознакомить со словарем молодежного сленга, гидом по актуальным мемам и кумирами Instagram.

"Уверены, что для развития системы образования будет полезно следовать современным тенденциям, налаживать диалог с другим поколением, а также знать актуальные проблемы детства и юношества", — говорится в сообщении.

Также планируется разработать ежегодный специальный диктант на знание интересов молодежи.

Ранее стало известно, что еще в апреле в TikTok появились возможности контроля за поведением ребенка благодаря функции "Семейные настройки". С ее помощью родители могут соединить свою учетную запись с профилем ребенка, тем самым открыв доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта.