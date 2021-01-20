Московскому бару грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Бар «Культ» в Замоскворецком районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений работающих после 23:00. В рамках проведения очередного рейда в ночь с 19 на 20 января 2021 года по адресу: ул., д. 32/75 был проверен бар «Культ». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00» — рассказал Комаров.

Он отметил, что за выявленное нарушение, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб., а если в результате будет нанесен вред здоровью человека, то сумма вырастет до 1 млн руб. Также может быть приостановлена деятельность заведения на срок до 90 суток.