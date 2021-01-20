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В российском парке открыли вакансию отшельника 

Lenta.ru 31 минуту назад
В российском парке открыли вакансию отшельника
Фото: Официальная страница Плейстоценового парка в Facebook
Плейстоценовый парк в Якутии открыл вакансию для граждан, любящих уединение и природу. Работнику предстоит жить отшельником в небольшом доме, расположенном между парком и поселком Черский. Описание вакансии опубликовано на странице заповедника в Facebook.

«На полпути между Плейстоценовым парком и поселком Черский есть полевая база с домиком, дизельной и двумя комплектами автоматического полевого оборудования, находящимися в 500 метрах от базы. Требуется жить в домике, следить, чтобы дизель-генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные«», — говорится в объявлении.

База, где предстоит жить отшельнику, находится у реки. Расстояние до поселка Черский — 15 километров. Дом отшельника отапливается печкой. Есть свет, телевизор, сотовая связь и комплект спутникового интернета.
Требования к будущему сотруднику — знание компьютера на уровне пользователя, опыт работы с техникой и двигателями приветствуется, базовые навыки полевой жизни, также приветствуется знание английского и/или немецкого. Отшельнику обещают официальное трудоустройство, зарплату в размере 40 тысяч рублей в месяц, продуктовый набор, полевую экипировку и необходимый полевой инвентарь.
Ранее в январе аналогичную вакансию опубликовал ирландский остров Грейт-Бласкет, изолированный от многочисленных туристов. Владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни на острове ищут двух человек, которые будут готовы поселиться там на полгода, с 1 апреля по 1 октября, и присматривать за их владениями.
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Общество , Республика Саха (Якутия) , Черский
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