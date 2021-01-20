В российском парке открыли вакансию отшельника 

«На полпути между Плейстоценовым парком и поселком Черский есть полевая база с домиком, дизельной и двумя комплектами автоматического полевого оборудования, находящимися в 500 метрах от базы. Требуется жить в домике, следить, чтобы дизель-генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные«», — говорится в объявлении.