Видео с историей Ленинградского рок-клуба 

В Русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка с фотографиями истории Ленинградского рок-клуба. Фотографии, пластинки, афиши и архивные документы представлены на выставке.

Ленинградский рок-клуб — советская общественная и концертная организация, созданная 7 марта 1981 года в Ленинграде и просуществовавшая до начала 1990-х годов. Ленинградский рок-клуб, располагавшийся по адресу ул. Рубинштейна, дом 13, не был тем типичным рок-клубом, какие существовали тогда на Западе. Он скорее был похож на своего рода смесь ДК (с залом на 200 мест) с Союзом композиторов со своей системой членства. Во главе клуба стоял избранный музыкантами совет, в клубе также был свой устав и статус.