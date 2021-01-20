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Москва

Видео с историей Ленинградского рок-клуба 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка с фотографиями истории Ленинградского рок-клуба. Фотографии, пластинки, афиши и архивные документы представлены на выставке.
Ленинградский рок-клуб — советская общественная и концертная организация, созданная 7 марта 1981 года в Ленинграде и просуществовавшая до начала 1990-х годов. Ленинградский рок-клуб, располагавшийся по адресу ул. Рубинштейна, дом 13, не был тем типичным рок-клубом, какие существовали тогда на Западе. Он скорее был похож на своего рода смесь ДК (с залом на 200 мест) с Союзом композиторов со своей системой членства. Во главе клуба стоял избранный музыкантами совет, в клубе также был свой устав и статус.
Общество , Видео
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