На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусу, сообщает правительство региона.
"В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин", — говорится в сообщении.
В округе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований в закрытых помещениях. Обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.
С начала пандемии в регионе отмечен 591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 549 человек, умерли четверо.
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