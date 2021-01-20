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Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусу, сообщает правительство региона.

"В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин", — говорится в сообщении.

В округе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований в закрытых помещениях. Обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.
С начала пандемии в регионе отмечен 591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 549 человек, умерли четверо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Роман Копин , Чукотский Автономный Округ
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