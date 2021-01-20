На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу

Власти Чукотки продлили до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусу , сообщает правительство региона.

"В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 3 февраля 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Копин", — говорится в сообщении.

В округе сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований в закрытых помещениях. Обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция. Для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

С начала пандемии в регионе отмечен 591 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 549 человек, умерли четверо.