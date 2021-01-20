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Москва

Вдова Грачевского выложила в Instagram резкий пост о его похоронах 

Газета.Ru и ещё 6 36 минут назад
Вдова Грачевского отказалась от помощи в организации похорон
Фото: ТАСС
Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в сторис в своем Instagram пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон супруга.

"Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" — написала Белоцерковская.

Женщина также рассказала, что ей была нужна помощь с местом на кладбище, однако данный вопрос она решила самостоятельно.
Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. По его словам, он также предлагал вдове Грачевского прийти в студию, но та не согласилась.
Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря 2020 года его госпитализировали в одну из московских больниц с положительным результатом теста на коронавирус.
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Общество , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская , Москва
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