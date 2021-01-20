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Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19 при депрессии 

News.ru 50 минут назад
Врач исключил связь вакцины от COVID-19 с депрессией
Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua
Прививка от коронавирусной инфекции не должна каким-то образом повлиять на психическое состояние человека. Она также не опасна для тех, кто по рекомендациям врача принимает антидепрессанты. Об этом NEWS.ru рассказал главный внештатный специалист-психиатр, член Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Георгий Костюк.
Из-за пандемии всё больше россиян стали страдать депрессивными расстройствами и неврозами. Об этом ранее сообщали врачи. Поэтому некоторые жители нашей страны вынуждены принимать специальное лечение — пить антидепрессанты. Как известно, это достаточно серьёзные препараты, которые необходимо принимать очень осторожно. По словам врача, вакцина от COVID-19 не несёт в таком случае опасности, а сами таблетки не влияют негативно на качество получаемой прививки.

Антидепрессанты никак не пересекаются с вакциной, у них разные точки приложения. Антидепрессанты воздействуют на определённые медиаторные системы головного мозга — серотониновую или норадреналиновую зоны. Они никак не связаны с процессом вакцинации: ни вакцинация не влияет на действие антидепрессантов, ни антидепрессанты не влияют на процесс выработки иммунитета у организма. Можно безбоязненно продолжать терапию, если она назначена, и получать вакцину, — отметил Георгий Костюк.

По словам эксперта, наличие психических заболеваний, в том числе депрессии, также не является противопоказанием к вакцинации и никак не влияет на её качество. Медик дополнил, что прививка не должна каким-то образом повлиять на психическое состояние человека.
Как ранее писал NEWS.ru, антидепрессанты необходимо принимать строго по рецепту врача. Самолечение в таком случае может привести к серьёзным негативным последствиям. Антидепрессанты, как и все лекарственные средства, оказывают негативное влияние на сердце и почки.
Также самостоятельный приём этих препаратов нередко снижает артериальное давление, что может спровоцировать инсульт или инфаркт у сердечников. По словам специалистов, нередко после этого пациенты оказываются на больничной койке и им приходится лечиться в стационаре.
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Комментарии 1
Общество , Наука и техника , Георгий Костюк , Общественная палата России
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