Минцифры назвало сроки ликвидации Россвязи и Роспечати

Ликвидация Федерального агентства связи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям завершится до конца июня. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Министерством труда и социальной защиты. Как сообщил представитель ведомства, все полномочия и функционал агентств полностью перейдут к Минцифры. Вместе с тем кадровые и другие решения пока не приняты — в настоящее время проводятся консультации с правительством, Министерством финансов

Минцифры является ответственным органом за проведение ликвидационных мероприятий. Комиссии по ликвидации возглавляют заместители руководителей Россвязи и Роспечати — Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Отмечается, что снижения объемов финансирования при этом не планируется.

Кроме того, головному ведомству поручено оказать содействие сотрудникам упраздняемых ведомств в трудоустройстве. Если работники откажутся от этого трудоустройства, то ведомство должно будет обеспечить им гарантии и компенсации в соответствии с российским законодательством.