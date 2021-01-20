Минцифры назвало сроки ликвидации Россвязи и Роспечати

Ликвидация Федерального агентства связи и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям завершится до конца июня. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Как сообщил представитель ведомства, все полномочия и функционал агентств полностью перейдут к Минцифры. Вместе с тем кадровые и другие решения пока не приняты — в настоящее время проводятся консультации с правительством, Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты.
Минцифры является ответственным органом за проведение ликвидационных мероприятий. Комиссии по ликвидации возглавляют заместители руководителей Россвязи и Роспечати — Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.
Отмечается, что снижения объемов финансирования при этом не планируется.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Решение было принято в целях совершенствования госуправления в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов. Согласно распоряжению, организации, которые ранее находились в ведении Роспечати и Россвязи, перейдут в ведение Минцифры.
Кроме того, головному ведомству поручено оказать содействие сотрудникам упраздняемых ведомств в трудоустройстве. Если работники откажутся от этого трудоустройства, то ведомство должно будет обеспечить им гарантии и компенсации в соответствии с российским законодательством.