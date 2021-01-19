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Кустурица заявил о желании вакцинироваться «Спутником V» 

ТАСС 30 минут назад
Кустурица заявил о желании вакцинироваться «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

"Я хочу [привиться вакциной] "Спутник V", потому что это — классическая вакцина, — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник. — Думаю, что [эта] русская вакцина — самая лучшая".

Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом.

"У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]", — объяснил он, добавив, что в случае необходимости сделает прививку.

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Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.
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Общество , Эмир Кустурица
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