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Москва

«Странный русский юмор» смутил иностранцев 

Мария Иванова 1 час назад
«Странный русский юмор» смутил иностранцев
Фото: ТАСС
«Царьград» рассказал об анекдоте, смутившем иностранцев «странным русским юмором». Шутка о дефиците товаров в СССР до сих пор понятна россиянам, а иностранцы не могут догадаться, что в ней смешного, отметил канал.
Речь идет о следующем анекдоте. Перед Олимпиадой в Москве продавцам столичных магазинов строго-настрого запретили говорить покупателям «нет». Однажды в универмаг пришел человек, которому нужны были перчатки. В продаже их, конечно, не оказалось. Тогда между продавцом и покупателем произошел такой диалог:

— Вам какие? Кожаные? Шерстяные? Замшевые?

— Шерстяные, пожалуйста.

— Светлые? Темные?

— Тёмные.

— Длинные? Короткие?

— Короткие, если можно.

— Лучше принесите нам ваше пальто, и мы сами подберём к нему перчатки.

В этот момент к беседе присоединяется другой покупатель, который просит не верить продавцам — он принес им свой унитаз, показал ягодицы, но так и не получил туалетной бумаги.
Как писал «Рамблер», ранее пользователь «Пикабу» Cathalla рассказал о своем друге-американце, который назвал начало изучения русского языка самым ужасным моментом своей жизни. Сложнее всего ему было с буквами «р», «ы» и «щ».
А румынский футболист Разван Рац, который провел в украинском клубе «Шахтёр Донецк» десять лет, жаловался, что в русском языке много правил и не меньше исключений к ним.

«Самое крутое в русском — это 1, 2, 3, 4 года и — бац! — 5 лет! Это фантастика! И дальше снова 21, 22, 23, 24 года — и 25 лет… А почему не 5 года, а потом 6 лет? Почему не 21 лет? А «страшно красивая» — я вообще не понимаю, это как?» — возмущался он.

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Общество , Царьград ТВ
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