Россияне с прививками от COVID получат новые привилегии 

«Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.