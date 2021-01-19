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Россияне с прививками от COVID получат новые привилегии 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Россияне с прививками от COVID получат новые привилегии
Фото: РИА Новости
Правительство рассматривает возможность признания сертификата о вакцинации на международном уровне, чтобы россияне могли пользоваться теми же бонусами, которые есть у вакцинированных иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о ее прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.

Кроме того, Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации в регионах. Напомним, в России планируют начать выдачу ковид-паспорта. Инициативу оценил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Понятие «паспорт вакцинированного от коронавируса» ввел глава Минздрава Михаил Мурашко. Это документ, который выдается гражданам РФ, поставившим прививку от коронавируса. Фото: cap.ru
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Комментарии 1
Общество , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Дмитрий Морозов , Минздрав РФ , Госдума
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