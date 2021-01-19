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В Ялте вновь сократили время подачи воды 

ТАСС 9 минут назад
В Ялте вновь сократили время подачи воды
Фото: ТАСС
Власти Ялты со вторника вновь сократили время подачи воды населению на два часа в сутки из-за обмеления водохранилищ, вернув прежние графики, сообщается на сайте администрации города.
После наполнения водопадов, являющихся дополнительными источниками для города, с 12 января подачу воды в Ялте увеличивали на два часа, она подавалась с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

"В связи с низкими запасами воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах с 19 января возвращен график подачи воды на территории муниципального образования городской округ Ялта с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что водохранилища города продолжили мелеть во время новогодних праздников, несмотря на прошедшие дожди и снегопады.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. Введение графиков обсуждается в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.
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Общество , Янина Павленко , Владимир Путин , Правительство РФ , Республика Крым , Ялта
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