В Ялте вновь сократили время подачи воды 

Власти Ялты со вторника вновь сократили время подачи воды населению на два часа в сутки из-за обмеления водохранилищ, вернув прежние графики, сообщается на сайте администрации города.

После наполнения водопадов, являющихся дополнительными источниками для города, с 12 января подачу воды в Ялте увеличивали на два часа, она подавалась с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

"В связи с низкими запасами воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах с 19 января возвращен график подачи воды на территории муниципального образования городской округ Ялта с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что водохранилища города продолжили мелеть во время новогодних праздников, несмотря на прошедшие дожди и снегопады.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. Введение графиков обсуждается в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.