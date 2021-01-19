Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте

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Москва

Самая сексуальная спортсменка мира показала видео тренировки в топе с декольте 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Алиса Шмидт, признанная по мнению издания Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, показала свою тренировку. Соответствующее видео бегунья из Германии опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Сначала девушка позирует перед зеркалом в мини-платье черного цвета, а на следующих кадрах она демонстрирует подписчикам свою физическую подготовку в спортзале. На ней при этом надеты черные облегающие лосины и топ с глубоким декольте.

«Девчонки могут заниматься чем угодно», — подписала пост Шмидт.

Общество , Видео
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