Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте

Алиса Шмидт, признанная по мнению издания Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, показала свою тренировку. Соответствующее видео бегунья из Германии опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Сначала девушка позирует перед зеркалом в мини-платье черного цвета, а на следующих кадрах она демонстрирует подписчикам свою физическую подготовку в спортзале. На ней при этом надеты черные облегающие лосины и топ с глубоким декольте.