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Пока вы в маске: В Госдуме признали необходимость «ковид-паспортов» для россиян 

Елена Прошина 32 минуты назад

В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что тему ковид-паспортов очень важно и нужно поднимать. По его словам, информация, которая будет в них содержаться, необходима медицинским работникам и Роспотребнадзору для принятия управленческих и организационных решений.
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Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Ранее Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к лету

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, и высказала мнение, что в ситуации с распространением болезни наметилась тенденция к стабилизации.
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Народный артист Юрий Стоянов рассказал о вакцинации «по блату»

«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось», — рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.
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Умер композитор Алексей Евсюков

О смерти композитора, вызванной коронавирусом, сообщил продюсер Константин Полещук.
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Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
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Общество , Видео , Роман Головченко , Юрий Стоянов , Дмитрий Морозов , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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