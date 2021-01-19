Пока вы в маске: В Госдуме признали необходимость «ковид-паспортов» для россиян 

В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что тему ковид-паспортов очень важно и нужно поднимать. По его словам, информация, которая будет в них содержаться, необходима медицинским работникам и Роспотребнадзору для принятия управленческих и организационных решений.

Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Ранее Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к лету

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, и высказала мнение, что в ситуации с распространением болезни наметилась тенденция к стабилизации.

Народный артист Юрий Стоянов рассказал о вакцинации «по блату»

«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось», — рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов.

Умер композитор Алексей Евсюков

О смерти композитора, вызванной коронавирусом, сообщил продюсер Константин Полещук.