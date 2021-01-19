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Норкин рассмешил зрителей «еврейским» анекдотом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Норкин рассмешил зрителей «еврейским» анекдотом
Фото: ТАСС
Телеведущий Андрей Норкин заставил зрителей в студии программы «Место встречи» смеяться, рассказав короткий анекдот. Об этом пишет «Царьград».
По данным издания, очередной традиционный анекдот от Норкина, которыми он обычно веселит зрителей своей программы, состоял всего из десяти слов.

«Сара Абрамовна вышла замуж за плохого танцора. И не прогадала…», — отметил ведущий.

После того, как Норкин закончил говорить, зал несколько секунд молчал, переваривая услышанное, а затем пришедшие на программу зрители начали смеяться.
«Рамблер» писал, что ранее очередной выпуск своей передачи Норкин завершил анекдотом о российском президенте Владимире Путине, его пресс-секретаре и усах. В другом выпуске шоу ведущий посмеялся над «мужиками» и их тонкой нервной системой.
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Общество , Андрей Норкин , Владимир Путин , Царьград ТВ
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