Норкин рассмешил зрителей «еврейским» анекдотом 

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Телеведущий Андрей Норкин заставил зрителей в студии программы «Место встречи» смеяться, рассказав короткий анекдот. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, очередной традиционный анекдот от Норкина, которыми он обычно веселит зрителей своей программы, состоял всего из десяти слов.

«Сара Абрамовна вышла замуж за плохого танцора. И не прогадала…», — отметил ведущий.

После того, как Норкин закончил говорить, зал несколько секунд молчал, переваривая услышанное, а затем пришедшие на программу зрители начали смеяться.