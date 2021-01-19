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В России выявлено 21 877 новых случаев COVID-19 за сутки 

Газета.Ru и ещё 2 19 января 2021
В России выявлено 21 877 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency/Reuters
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ составил 21 887, в том числе выявлено активно 2 363 (10,8%) без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
За сутки в России полностью выздоровели 26 902 человека, скончались после заражения еще 612 человек, больше всего в Санкт-Петербурге — 79.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели более 3 млн человек.
Сутками ранее в РФ было зарегистрировано свыше 21,1 тыс. случаев заражения COVID-19, 597 смертей, 25,2 тыс. выздоровевших.
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Общество , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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