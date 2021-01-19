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Светлана Владимирская попала в реанимацию 

Артём Кульша 38 минут назад
Светлана Владимирская попала в реанимацию
Фото: РИА Новости
Певица Светлана Владимирская попала в реанимацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Подруга и коллега Владимирской Светлана Лазарева рассказала журналистам, что некоторое время назад не смогла связаться с ней. Позже ей удалось выяснить, что Владимирская была госпитализирована в Красноярскую краевую больницу. Врачи диагностировали у нее кишечную непроходимость и коронавирусную инфекцию COVID-19, оценили состояние как тяжелое, несколько раз прооперировали и поместили в отделение реанимации.
Там певица провела долгое время. Сама она рассказала журналистам, что уже выписалась из больницы и чувствует себя нормально. По ее словам, проблемы, приведшие к госпитализации, у нее врожденные. Владимирская поблагодарила врачей за помощь.
В 1990-х годах, как сообщал «Рамблер», Владимирская ушла со сцены и вместе с мужем продюсером Марком Большим поселилась в общине религиозной секты Виссариона «Городе Солнца».
В сентябре основатель религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом, был задержан в Красноярском крае по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.
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Общество , Шоу-бизнес , Светлана Владимирская , Светлана Лазарева
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