Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет

Мужчина вместо санок и ватрушек использовал для катания детей полиэтиленовый пакет. Такой бюджетный способ придумал киевлянин. Появившуюся в Сети запись публикует телеканал «Москва 24».

На кадрах мужчина, вопреки правилам безопасности, засовывает двух ребят в обычный пакет и отправляет вниз. Дети в восторге от экстремального развлечения. Но не все пользователи соцсетей оценили смекалку жителя украинской столицы. Ведь подобное веселье достаточно травмоопасно: катающиеся в пакете дети могут сильно удариться головой.