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Москва

Когда это все закончится: Мишустин продлил программу льготного автокредитования 

Елена Прошина 40 минут назад
Часть россиян при покупке новой машины смогут получить от государства до 375 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.
Получить госпомощь можно благодаря государственной программе льготного автокредитования. Как писал «Рамблер», ее действие продлили до конца 2023 года.
В рамках этой программы для жителей Дальнего Востока действует скидка в 25 процентов, для россиян из других регионов — десять процентов.
В программе есть направления «первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «семейный автомобиль» (для россиян с хотя бы одним ребенком), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.
Распространяется льгота на машины отечественного производства не дороже 1,5 миллиона рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто уточнил в беседе с Inforeactor, что по 375 тысяч рублей на машину смогут получить жители Дальнего Востока, для остальных сумма составит 150 тысяч рублей.
Моржаретто отметил, что в прошлом году машины по госпрограмме достались 250 тысячам человек, а на 2021-й запланирована продажа ста тысяч автомобилей.
Эксперт отметил, что в рамках программы можно купить произведенные в РФ Renault Duster, Nissan Terrano, Renault Logan/ Sandero, Volkswagen Polo, Nissan Almera, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio — главное, чтобы был «должный процент» российских деталей.
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Общество , Видео , Игорь Моржаретто , Renault
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