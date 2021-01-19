Когда это все закончится: Мишустин продлил программу льготного автокредитования 

Часть россиян при покупке новой машины смогут получить от государства до 375 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

Получить госпомощь можно благодаря государственной программе льготного автокредитования. Как писал «Рамблер», ее действие продлили до конца 2023 года.

В рамках этой программы для жителей Дальнего Востока действует скидка в 25 процентов, для россиян из других регионов — десять процентов.

В программе есть направления «первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «семейный автомобиль» (для россиян с хотя бы одним ребенком), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.

Распространяется льгота на машины отечественного производства не дороже 1,5 миллиона рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто уточнил в беседе с Inforeactor, что по 375 тысяч рублей на машину смогут получить жители Дальнего Востока, для остальных сумма составит 150 тысяч рублей.

Моржаретто отметил, что в прошлом году машины по госпрограмме достались 250 тысячам человек, а на 2021-й запланирована продажа ста тысяч автомобилей.