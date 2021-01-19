В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России 

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России ковидных паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 19 января.

По его словам, отраженная в специальном документе информация необходима для врачей и санэпидслужбы, а также для принятия управленческих и организационных решений. «В этом не просто нет никаких сомнений, — это 100-процентно так», — отметил парламентарий.

По его словам, в результате работы такой системы появляется массив данных для оперативного анализа и улучшения работы системы здравоохранения. В частности, профильные службы смогут анализировать бюджеты и строить прогнозы, утончил он.