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Москва

В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России 

Lenta.ru 1 час назад
В Госдуме заявили о необходимости ковидных паспортов в России
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России ковидных паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 19 января.
По его словам, отраженная в специальном документе информация необходима для врачей и санэпидслужбы, а также для принятия управленческих и организационных решений. «В этом не просто нет никаких сомнений, — это 100-процентно так», — отметил парламентарий.
По его словам, в результате работы такой системы появляется массив данных для оперативного анализа и улучшения работы системы здравоохранения. В частности, профильные службы смогут анализировать бюджеты и строить прогнозы, утончил он.
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Общество , Политика , Дмитрий Морозов , Госдума
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