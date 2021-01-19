Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
Фото: ТАСС
Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник его дочь Мария Выхухолева.

"Папа умер вечером 18 января", — сказала она.

Причиной смерти, по словам дочери, стали проблемы с сердцем.
Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончив Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 году, до 1981 года работал в Агентстве печати "Новости", затем перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы "Время".
Сын академика Сахарова умер в Москве
С ноября 1991 года работал комментатором, а с мая 1992 года ведущим информационных программ телекомпании "Останкино". В 1992-1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы "Время" на ОРТ (позднее Первый канал), с 1995 года вел информационные программы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года перешел в ВГТРК.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
ТАСС: последние новости
В крещенской купели на Сахалине обнаружили нефтепродукты В крещенской купели на Сахалине обнаружили нефтепродукты В Башкирии вводятся ковид-паспорта В Башкирии вводятся ковид-паспорта Посол Италии в РФ заявил, что привился вакциной "Спутник V" и не испытал побочных эффектов Посол Италии в РФ заявил, что привился вакциной "Спутник V" и не испытал побочных эффектов
Комментарии 15
Общество , МГУ , Первый канал , ВГТРК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
00:37
Занятия танкистов ВДВ показали на видео
Армия
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
04:49
Анализ прощальной речи Мелании Трамп на видео
В мире
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
00:35
Видео с дворником из Уфы, заработавшим 650 тысяч
Общество
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
02:12
Видео извлечения тела погибшего туриста на Домбае
Происшествия
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
02:55
Видео легендарной речи Мартина Лютера Кинга
В мире
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
02:50
Видео с прибывшими к инаугурации военными США
В мире
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
03:17
Новые возможности инженерных войск сняли на видео
Армия
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
01:16
Заснеженную Сахару и кипящее море сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение