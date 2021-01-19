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Назван срок спада заболеваемости коронавирусом 

Артём Кульша 18 минут назад
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к лету
Фото: РИА Новости
К лету заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может достигнуть минимума 2020 года. Об этом заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила РИА Новости.
Она допустила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, и высказала мнение, что в ситуации с распространением болезни наметилась тенденция к стабилизации.
Пшеничная считает, что COVID-19 станет сезонной инфекцией. По этой причине после зимнего спада в начале весны заболеваемость может немного вырасти, но едва ли достигнет показателей осеннего пика. К лету же она достигнет прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня.

«Не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса», — добавила Пшеничная.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Пшеничная рассказала, что в России могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией по причине большого размера территории страны и разных условий распространения болезни в разных регионах.
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Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
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