Россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами 

Российская туристка отметила, что мужчины из мусульманских стран оказались самыми «приставучими». Своими наблюдениями она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

На первое место в личном рейтинге стран с «приставучими» мужчинами, россиянка поставила Египет . Она отметила, что посещавшие страну туристки жалуются на излишнее внимание как в отелях, так и за их пределами.

«У меня был случай, когда сотрудник отеля оказывал различные знаки внимания прямо на пляже. Я выбрала шезлонг на краю пляжа, подальше от отдыхающих с детьми, и спокойно себе загорала. Тут появился уборщик и начал присвистывать, призывно смотреть — в общем, всячески пытался привлечь внимание», — пояснила девушка, добавив, что в итоге ей пришлось уйти.

По мнению путешественницы, в Тунисе «мужчины вели себя наиболее пристойно».

«Впрочем, на двухдневной экскурсии в пустыне арабы, которые предоставляли верблюдов для катания, с легкостью предлагали девушкам встретиться вечером. Так что и там не все гладко», — отметила она.

Россиянка также рассказала, что еще одной страной с «приставучими» мужчинами стал для нее Бахрейн. Там с излишним вниманием она столкнулась, просто идя по улице.

«В Бахрейне у меня были случаи, когда проезжающие мимо машины останавливались, и водители что-то предлагали. Я просто не реагировала, и они уезжали. Но, скорее всего, за рулем в этих случаях были не местные жители. Дело в том, что в Бахрейне очень много гастарбайтеров», — написала она.

«Рамблер» писал, что ранее жительница Костромы Арина Руно пожаловалась, что на бюджетный отпуск в Сочи они с подругой потратили 85 тысяч рублей на двоих, и подчеркнула, что «дерут втридорога буквально за все».