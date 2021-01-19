Ни один официальный источник ни в России , ни в любой из развитых стран мира не связывает вакцинацию от коронавируса с риском бесплодия. В истории вакцин нет ни одного случая, чтобы какой-либо препарат влиял на репродуктивные функции женщин или мужчин. Тем не менее в бесчисленных сообществах и чатах собираются десятки и сотни тысяч антипрививочников, повторяющих примерно то же, что собеседницы Business FM, москвички Наталья и Мария:

— У меня, например, пока нет детей, но мне бы хотелось. Я воспринимаю этот риск как, может быть, не очень вероятный, но для меня фатальный. Я не буду делать прививку, даже если какие-то очень серьезные санкции будут введены для тех людей, которые не сделают прививку, потому что для меня моя жизнь дороже.

— Вакцина может вызывать ряд заболеваний, в том числе онкологических, и, действительно, влияет на репродуктивные функции женщин. Это говорили врачи в одной из московских клиник, у которой довольно-таки хорошая репутация и ценник там очень высокий на обслуживание.

Истоки страхов о вакцинном бесплодии восходят к 80-м годам, когда на Западе была опубликована статья о контрацептивной вакцине — препарате для гуманного сокращения популяций диких животных. В ней использовался столбнячный токсин, но, как описано на сайте ВОЗ, католическая организация противников абортов неправильно интерпретировала информацию и разослала в католические общины по всему миру сообщение о том, что, дескать, вакцина от столбняка вызывает бесплодие. В итоге ВОЗ даже проводил встречу в Ватикане, чтобы развеять страхи, но миф прочно укрепился в общественном сознании. К счастью, фобиям поддались не все. Например, москвичи Алексей и Александра не верят в то, что говорят антипрививочники:

— Все вот эти разговоры про побочку, про длительные какие-то осложнения, отсроченные — это какие-то домыслы тех людей, которые активно стараются противостоять прививке, и таких ковид-диссидентов, которые в принципе в болезнь саму не верят.

— Поскольку я молодая мама, я много всего изучила про прививки для детей, прочитала много литературы. Я в целом понимаю, как работают прививки, я понимаю, откуда берутся мифы о прививках, вот эти все страхи, что аутизмом можно заболеть и так далее. Еще я работаю в коммуникациях, поэтому мне в принципе понятен механизм, откуда берутся слухи. Пока что все научные данные не дают повода переживать по этому поводу.

Наиболее наукообразный миф о связи вакцин и бесплодия можно опознать по термину «синцитин-1». Это протеин, играющий важную роль в образовании плаценты. В декабре некий немецкий эпидемиолог предложил изучить последствия вакцинации препаратом Pfizer, поскольку у белка шипа коронавируса, который закодирован в любой вакцине, есть сходства с синцитином. А значит, по логике некоторых людей, после вакцинации иммунитет человека может начать по ошибке атаковать плаценту.

Проблемы тут две. Во-первых, сходство микроскопическое — как два телефонных номера, совпадающих по одной цифре. А во-вторых, если бы иммунитет действительно путал белок шипа и синцитин, те же последствия были бы и у переболевших ковидом. Но уже поставлено 90 млн диагнозов COVID-19, и никакого удара по рождаемости мы не наблюдаем.

Вот что об этом говорит старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и популяризатор науки Александр Панчин

Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и популяризатор науки: «Не слышал я, чтобы какие-либо вакцины вызывали бесплодие. У вакцин могут быть побочные эффекты в виде аллергических реакций. Самое серьезное, что может случиться — это анафилактический шок, поэтому людей после прививки и просят какое-то время посидеть в поликлинике. Выраженные реакции на какие-то компоненты случаются достаточно редко, и это опять же краткосрочное явление, главное, чтобы не застало врасплох. В целом уже очень большое количество людей вакцинировалось, если бы были какие-то серьезные побочные эффекты, то об этом бы знали. Если говорить про бесплодие, то опыт использования других вакцин говорит о том, что этого не случается».

Объективных причин считать, что вакцинация российской или любой другой вакциной от коронавируса может как-либо влиять на репродуктивные функции, не существует. Остается надеяться, что тем, кто откажется от вакцинации по субъективным причинам, не придется об этом пожалеть.