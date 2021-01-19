Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США 

"Представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец", — цитирует журналиста РИА Новости.

По словам Познера, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий. И это будет еще долго сказываться. Это не пройдет завтра или послезавтра, добавил журналист.