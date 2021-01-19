Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США 

Российская Газета 41 минуту назад
Познер констатировал долгосрочный ущерб имиджу США
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Журналист Владимир Познер в разговоре с телеканалом RTVI заявил о потере США образа "лучшей страны в мире" и "светоча демократии".

"Представители США зачастую превозносили страну и ставили ее в пример, однако сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец", — цитирует журналиста РИА Новости.

По словам Познера, события последних месяцев нанесли ущерб имиджу, который Вашингтон старался культивировать на протяжении десятилетий. И это будет еще долго сказываться. Это не пройдет завтра или послезавтра, добавил журналист.
Волнения в США начались после того, как шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в результате чего работа Конгресса была прервана на несколько часов. В ходе беспорядков погибли два человека, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Ранее сообщалось, что власти США завели почти 100 уголовных дел в связи с беспорядками в Вашингтоне. Собственное расследование произошедшего начали и конгрессмены. Об этом объявили четыре комитета Палаты представителей США — по разведке, внутренней безопасности, судебный, а также по надзору и реформам.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Российская Газета: последние новости
Посол Италии в РФ рассказал о самочувствии после прививки "Спутник V" Посол Италии в РФ рассказал о самочувствии после прививки "Спутник V" Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале Эксперт поддержал проект о компенсациях за кратковременное задержание Эксперт поддержал проект о компенсациях за кратковременное задержание
Комментарии 39
Общество , Громкие уголовные дела , Владимир Познер , Дональд Трамп , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
02:59
Самый мощный в мире ракетный двигатель на видео
Наука и техника
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
00:39
Этап конкурса «Авиадартс-2021» сняли на видео
Армия
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение