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Экономист объяснил, зачем аферисты пытаются выведать номер СНИЛС 

News.ru 43 минуты назад
Смогут управлять пенсиями: Зачем мошенникам номер СНИЛС
Фото: news.ru
Мошенники, представляясь сотрудниками различных учреждений пытаются узнать номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) россиян, чтобы получить возможность оперировать пенсиями граждан, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
В частности, аферисты могут утверждать, что на имя жертвы поступили выплаты от государства или предложить помощь в оформлении пенсии. Понять, что собеседник — мошенник, можно по его настойчивости. Часто злоумышленники рассказывают, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС, давя на страх или жадность, рассказал Сигал агенству ПРАЙМ.
Узнав номер, мошенники могут оформить заявление о переводе средств гражданина в негосударственный пенсионный фонд.
Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся, — посоветовал эксперт.
Сигал подчеркнул, что любые бумаги нужно оформлять в офисах организаций, обладающих необходимыми лицензиями. У сотрудника учреждения при себе должно быть удостоверение личности и подтверждающий его работу в фонде или другой организации документ. Кроме того, требующие подписания бумаги необходимо читать полностью и обращаться за разъяснениями, если в них что-то непонятно.
Как писал NEWS.ru, новый способ обмана граждан и получения доступа к их личным кабинетам в банковских приложениях разработали мошенники. Эта схема сочетает в себе подходы хакеров и социальную инженерию. Злоумышленники ищут жертв среди людей, нуждающихся в работе.
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Комментарии 1
Общество , Криминал , Павел Сигал
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