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Москва

Посол Италии привился «Спутником V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 54 минуты назад
Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной «Спутник V» у него не было побочных эффектов.
Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС.
Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» — даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области».
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Общество , Видео , ИТАР-ТАСС , Бари , Италия , Москва
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