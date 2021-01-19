Посол Италии привился «Спутником V» 

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной «Спутник V» у него не было побочных эффектов.

Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС

Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» — даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области».