Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Подмосковье начинают сворачивать ковидные койки 

BFM.RU 45 минут назад
В Подмосковье начали сворачивать ковидные койки
Фото: ТАСС
В Московской области планируется уменьшить количество койко-мест для больных COVID-19 в связи со снижением числа зараженных. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства и главами городских округов.
Обратное перепрофилирование мест в больницах начнут с 25 января. Не слишком ли оптимистично подошли власти к ситуации с ковидом? Вирусолог Павел Волчков считает, что для этого есть основания:
Павел Волчков вирусолог «Во-первых, все-таки число переболевших в РФ, в Москве и Подмосковье в частности, уже достаточно большое. Есть категории, где число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, уже превышает 60%, и это уже близко к насыщению, к той самой буферной зоне. Отдельно, опять же, пожилые люди. Среди них, к сожалению или к счастью, доля переболевших существенно меньше. Это значит, что о них преимущественно нужно заботиться. Второй компонент — сказались карантинные меры за ноябрь-декабрь. А также новогодние праздники — они повлияли достаточно сильно на уменьшение уровня заболеваемости в целом. И третий компонент — это, конечно, вакцинация, она начата. Уменьшение числа карантинных мер, безусловно, будет локально провоцировать рост числа инфицированных. Но за счет того, что я сказал до этого, он будет небольшим. Есть надежда, что заболеваемость в марте и апреле будет достаточно низкой, примерно такой, как в летний период».
Как сказали в региональном Минздраве, почти 24 тысячи жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса. Таким образом, был использован 41% доз, и вакцинация продолжится. Пока это капля в море, но если число привитых достигнет 15-20% от жителей региона, то это уже может положительно влиять на эпидситуацию, говорит врач-иммунолог Владимир Болибок. Хотя сейчас по числу заразившихся возможен небольшой всплеск из-за выхода школьников на учебу:
Владимир Болибок врач-иммунолог «Получится как бы еще новый пласт популяции, который вовлекается в процесс передачи вируса. Но это будет небольшой всплеск с последующим быстрым затуханием этого эффекта. Мы выходим на плато с пикового количества заболевших».
Жителям Подмосковья Минздрав разослал свыше 5 млн писем с персональным приглашением на вакцинацию. В понедельник, 18 января, в области выявили 1381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
BFM.RU: последние новости
Центр «Вектор» выделил британский штамм коронавируса еще в декабре Центр «Вектор» выделил британский штамм коронавируса еще в декабре В Москве завели дело после поставок миллионов использованных одноразовых перчаток В Москве завели дело после поставок миллионов использованных одноразовых перчаток Попова заявила об отсутствии гриппа в России Попова заявила об отсутствии гриппа в России
Комментарии
Общество , Владимир Болибок , Минздрав РФ , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
00:33
Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
ДТП со скорой в Твери попало на видео
00:40
ДТП со скорой в Твери попало на видео
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
01:24
Конфликт со стрельбой в Петербурге попал на видео
Происшествия
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
00:46
Появилось видео взрыва в деревне Гнусино
Пожары
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение