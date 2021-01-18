В Подмосковье начали сворачивать ковидные койки

Московской области планируется уменьшить количество койко-мест для больных COVID-19 в связи со снижением числа зараженных. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства и главами городских округов.

Обратное перепрофилирование мест в больницах начнут с 25 января. Не слишком ли оптимистично подошли власти к ситуации с ковидом? Вирусолог Павел Волчков считает, что для этого есть основания:

Павел Волчков вирусолог «Во-первых, все-таки число переболевших в РФ , в Москве и Подмосковье в частности, уже достаточно большое. Есть категории, где число людей, переболевших коронавирусной инфекцией, уже превышает 60%, и это уже близко к насыщению, к той самой буферной зоне. Отдельно, опять же, пожилые люди. Среди них, к сожалению или к счастью, доля переболевших существенно меньше. Это значит, что о них преимущественно нужно заботиться. Второй компонент — сказались карантинные меры за ноябрь-декабрь. А также новогодние праздники — они повлияли достаточно сильно на уменьшение уровня заболеваемости в целом. И третий компонент — это, конечно, вакцинация, она начата. Уменьшение числа карантинных мер, безусловно, будет локально провоцировать рост числа инфицированных. Но за счет того, что я сказал до этого, он будет небольшим. Есть надежда, что заболеваемость в марте и апреле будет достаточно низкой, примерно такой, как в летний период».

Как сказали в региональном Минздраве , почти 24 тысячи жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса. Таким образом, был использован 41% доз, и вакцинация продолжится. Пока это капля в море, но если число привитых достигнет 15-20% от жителей региона, то это уже может положительно влиять на эпидситуацию, говорит врач-иммунолог Владимир Болибок . Хотя сейчас по числу заразившихся возможен небольшой всплеск из-за выхода школьников на учебу:

Владимир Болибок врач-иммунолог «Получится как бы еще новый пласт популяции, который вовлекается в процесс передачи вируса. Но это будет небольшой всплеск с последующим быстрым затуханием этого эффекта. Мы выходим на плато с пикового количества заболевших».