Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества 

РИА Новости 23 минуты назад
Онищенко возмутили слова главы ВОЗ о моральном провале человечества
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, отметив, что тот занимается политикой, а не вопросами медицины.

"Вакцину действительно нужно распределять по странам, но не исходя из уровня дохода, а в зависимости от рисков распространения инфекции. Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический", — сказал Онищенко в разговоре с телеканалом "360".

Он также призвал главу ВОЗ использовать свой авторитет "на деле, а не только на словах", так как, по мнению Онищенко, разговоры о дискриминации не помогут справиться с трудностями, возникающими в сфере здравоохранения.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус во время пресс-конференции заявил об угрозе "катастрофического морального провала" в мире из-за неравномерного распределения вакцин против коронавируса между странами с высоким и низким уровнями дохода. Глава ВОЗ подчеркнул, что в итоге вакцин хватит на всех, однако сейчас государствам следует объединиться и начать функционировать "как одна семья", чтобы не допустить дискриминации.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Последние новости
Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского МИД Франции прокомментировал задержание Навального МИД Франции прокомментировал задержание Навального Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 2
Общество , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
00:31
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
00:21
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение