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Умер бывший зять Шакро Молодого 

Ura.Ru и ещё 3 23 минуты назад
Умер бывший зять Шакро Молодого
Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
Вор в законе Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский) скончался от передозировки наркотиков. Он был женат на падчерице авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

«Причиной смерти Резо стала передозировка наркотиков», — пишет «Прайм Крайм», ссылаясь на собственный источник. Авторитету было 46 лет.

Известно, что Кахмазов четыре раза был в тюрьме. Впервые он оказался судимым за кражу, остальные судимости получил за наркотики. В 1994 году Лоткинский стал вором в законе при участии своего тестя Шакро Молодого, однако позднее разорвал отношения с падчерицей знаменитого авторитета.
В 2019 году Лоткинского заочно арестовали по обвинению в 21 эпизоде вымогательств в составе преступной группы. В основном потерпевшими становились наркоторговцы и мошенники. Группа Лоткинского обкладывала данью отбывающих наказание в тюрьмах Москвы и Подмосковья, Татарстана и Приморья.
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Общество , Эпидемия , Шакро Молодой , Белгородская Область , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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