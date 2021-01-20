Умер бывший зять Шакро Молодого 

Вор в законе Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский) скончался от передозировки наркотиков. Он был женат на падчерице авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

«Причиной смерти Резо стала передозировка наркотиков», — пишет «Прайм Крайм», ссылаясь на собственный источник. Авторитету было 46 лет.

Известно, что Кахмазов четыре раза был в тюрьме. Впервые он оказался судимым за кражу, остальные судимости получил за наркотики. В 1994 году Лоткинский стал вором в законе при участии своего тестя Шакро Молодого, однако позднее разорвал отношения с падчерицей знаменитого авторитета.

В 2019 году Лоткинского заочно арестовали по обвинению в 21 эпизоде вымогательств в составе преступной группы. В основном потерпевшими становились наркоторговцы и мошенники. Группа Лоткинского обкладывала данью отбывающих наказание в тюрьмах Москвы и Подмосковья, Татарстана и Приморья.