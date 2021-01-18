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Норкин процитировал Данилу Багрова из «Брата» в эфире НТВ 

Павел Тиунов 1 час назад
Норкин процитировал Данилу Багрова из «Брата» в эфире НТВ
Фото: РИА Новости
Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин отреагировал крылатой фразой из фильма Алексея Балабанова на реплику историка Александра Сытина о том, что последний не признаёт идею братства. Высказывание повергло студию в шок.
В первом после новогодних каникул выпуске шоу Сытин признался, что ему нравится старый европейский либерализм, который существовал вплоть до правления королевы Виктории. У эксперта поинтересовались, говорит ли он о либерализме, в рамках которого линчевали чернокожее население. В ответ Сытин разразился обширной тирадой о том, как свобода личности попирается идеей равенства, и в конце заявил, что ему не близка концепция братства как такового.

«Не брат ты мне, гнида … (чернокожая –прим. ред.)», — охарактеризовал позицию историка Андрей Норкин.

Зрители в студии затихли, затем начали посмеиваться. Сытин, отвечая на реплику телеведущего, завил, что это сказал не он, но смысл идеи передан верно.
Депутат Борис Надеждин отметил, что историку следует осторожно высказываться в эфире федеральных каналов, поскольку «кое-кому еще может понадобиться американская виза». Сытин со смехом заявил, что ему она точно не нужна.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Норкин резко отреагировал на высказывание украинского эксперта Кирилла Климчука, заявившего, что «Россия — это страна-гопник». Телеведущий попросил гостя извиниться, а после его отказа, выгнал из студии.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Комментарии
Общество , Борис Надеждин , Алексей Балабанов , Данила Багров , Андрей Норкин , НТВ
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