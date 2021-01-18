На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от COVID-19 

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пока система работает в тестовом режиме.
«С 31 января на портале появится специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин», — сказал Чернышенко. Он добавил, что после процедуры на портале госуслуг можно будет получить сертификат о прививке.
В России сегодня началась массовая вакцинация от COVID-19. Граждане могут сделать прививку одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 млн доз вакцины от коронавируса поступят в оборот до конца января.