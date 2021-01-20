Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от COVID-19

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Минздрав России поступил запрос на регистрацию третьей вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующие документы передал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук, — приводит слова главы Минздрава РФ РИА Новости.

Он добавил, что на данный момент полученные ведомством документы направлены на экспертизу, после которой будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата.

Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трём различным технологиям, что, безусловно, станет серьёзным вкладом в победу над пандемией COVID-19, — подчеркнул Мурашко.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова

В августе 2020 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, ею стал препарат «Спутник V», разработанный НИЦ им. Гамалеи и РФПИ . Вакцина содержит в себе частицы вируса, не способные к размножению, но провоцирующие защитную реакцию организма, который начинает вырабатывать антитела. Позже также регистрацию прошла ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».