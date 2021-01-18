Попова: четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю граждан страны с иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в регионах проводятся исследования на выявление антител у переболевших и привившихся от COVID-19. "…в разных субъектах эти цифры разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная — но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунитет после перенесенной болезни чаще всего формируется у медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, а также у представителей торговли и транспортной отрасли. Она также обратила внимание на важность иммунизации среди работников предприятий, потому что в этой группе наименьшая удельная доля людей, защищенных от COVID-19.