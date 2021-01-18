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Москва

Четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу — Попова 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Попова: четверть россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю граждан страны с иммунитетом к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, в регионах проводятся исследования на выявление антител у переболевших и привившихся от COVID-19. "…в разных субъектах эти цифры разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная — но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что иммунитет после перенесенной болезни чаще всего формируется у медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, а также у представителей торговли и транспортной отрасли. Она также обратила внимание на важность иммунизации среди работников предприятий, потому что в этой группе наименьшая удельная доля людей, защищенных от COVID-19.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Специалист объяснил, что достаточным является уровень антител 1:3200 и выше. Вместе с тем, вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала не спешить делать прививку после перенесенного COVID-19.
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Комментарии 1
Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , Александр Гинцбург , Роспотребнадзор
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