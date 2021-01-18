Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с прививкой 

Москва24 1 час назад
Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с прививкой
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией против инфекции.

"Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", — заявила специалист.

Как уточнила Голикова, снижение антител после болезни не означает исчезновение клеточной памяти или клеточного иммунитета.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Специалист объяснил, что достаточным является уровень антител 1:3200 и выше.
На данный момент в Москве вакцинацию от коронавируса прошли 190 тысяч человек. Такие данные приводит заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также уточнила, что на процедуру записались еще 100 тысяч человек.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Москва24: последние новости
Скончался актер Александр Воробьев Скончался актер Александр Воробьев Центр "Вектор" выделил образец "британского" штамма коронавируса Центр "Вектор" выделил образец "британского" штамма коронавируса Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19 Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Анастасия Ракова , Александр Гинцбург , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
00:26
Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Напряженная битва буйволов попала на видео
00:34
Напряженная битва буйволов попала на видео
В мире
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение