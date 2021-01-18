Вирусологи раскритиковали введение ковид-паспортов в РФ 

Ковид-паспорта, которые намерены ввести власти Башкирии , являются преждевременной мерой, а их обладатели все равно должны соблюдать противоэпидемические правила. Об этом URA.RU заявили вирусологи.

«Рамблер» писал, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о введении в регионе «антиковидных паспортов». Проект планируется запустить в начале февраля, паспорт будет цифровым, в виде QR-кода. Документ позволит сделавшим прививки от коронавируса получить ряд льгот, в том числе отменит для них противоэпидемические ограничения.

При этом иммунолог Валерий Черешнев уверен, что введение таких документов — «преждевременная мера», и нуждается в дополнительном обсуждении ученым сообществом.

«Для начала необходимо определить, насколько у переболевшего высокие антитела и титры антител, насколько он защищен и сколько они держатся. Так просто рассуждать о том, что переболевший коронавирусом и привитый человек может спокойно перемещаться, это ненаучно», — отметил он.

Еще один вирусолог заявил изданию на условиях анонимности, что люди, имеющие антитела к коронавирусу, все равно должны соблюдать противоэпидемические правила.