Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» начнется в феврале 

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Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" против новой коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"К масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", — сказала она.

Первая партия вакцины Центра им. Чумакова будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тыс. доз, ежегодно будет выпускаться 7,5 млн доз, сообщила Голикова.

Иммунитет к коронавирусу появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "Ковивак" Центра им. Чумакова.