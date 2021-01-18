Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» начнется в феврале 

Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" против новой коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
"К масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", — сказала она.
Первая партия вакцины Центра им. Чумакова будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тыс. доз, ежегодно будет выпускаться 7,5 млн доз, сообщила Голикова.
Иммунитет к коронавирусу появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "Ковивак" Центра им. Чумакова.
"Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", — сказала Голикова.