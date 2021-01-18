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Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» начнется в феврале 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» начнется в феврале
Фото: ТАСС
Масштабный выпуск вакцины "Эпиваккорона" против новой коронавирусной инфекции начнется в феврале 2021 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"К масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" мы перейдем с февраля 2021 года", — сказала она.

Первая партия вакцины Центра им. Чумакова будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тыс. доз, ежегодно будет выпускаться 7,5 млн доз, сообщила Голикова.
Иммунитет к коронавирусу появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "Ковивак" Центра им. Чумакова.

"Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", — сказала Голикова.

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Общество , Татьяна Голикова
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