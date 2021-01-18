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Москва

Лановой и Купченко останутся в больнице до 20 января 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Лановой и Купченко останутся в больнице до 20 января
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга народная артистка РСФСР Ирина Купченко останутся в больнице до 20 января. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Василий Лановой останется в больнице до среды, 20 января, — отметил собеседник агентства. — Ирину Купченко, по ее словам, врачи готовы выписать, но она тоже пока останется с мужем в больнице. Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст".

Василию Лановому 16 января исполнилось 87 лет. О том, что у Купченко и Ланового выявлен коронавирус, стало известно 2 января. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , Москва
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