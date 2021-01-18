Лановой и Купченко останутся в больнице до 20 января 

"Василий Лановой останется в больнице до среды, 20 января, — отметил собеседник агентства. — Ирину Купченко, по ее словам, врачи готовы выписать, но она тоже пока останется с мужем в больнице. Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст".