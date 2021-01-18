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Мясников сравнил западную вакцину с российской 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мясников сравнил западную вакцину с российской
Фото: РИА Новости
Врач Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал российскую вакцину от коронавируса значительно более проверенной и надежной, чем американский Pfizer, призвав не плодить противников вакцинации.
Как сообщал «Рамблер», ранее Twitter ограничен доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В тот же день блокировка была снята. В компании объяснили ее подозрительными действиями из США. При этом сообщение о блокировке совпало с новостями из Норвегии, где погибли 23 человека, привившихся от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTec.
По мнению Мясникова, новости о том, что вакцина от Pfizer приводит к осложнениям, усиливают недоверие к вакцинации в целом.

«У нас нет вакцины Пфайзер, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная. Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Пфайзер экстраполирует на все вакцинацию от КОВИД в целом!» — написал врач (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он отметил, что понимает, как трудно молчать, когда на отечественную вакцину «наезжают те, которые свою-то не довели до ума».

«Но, если говорить людям, что молоко «Аленушка» полезное, а молоко «Буренушка» может убить, большинство решит: «Ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно!» — заявил он, призвав «перестать множить» ряды противников вакцинации.

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Общество , Александр Мясников , Pfizer
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