Мясников сравнил западную вакцину с российской 

Врач Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал российскую вакцину от коронавируса значительно более проверенной и надежной, чем американский Pfizer , призвав не плодить противников вакцинации.

Как сообщал «Рамблер», ранее Twitter ограничен доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В тот же день блокировка была снята. В компании объяснили ее подозрительными действиями из США . При этом сообщение о блокировке совпало с новостями из Норвегии, где погибли 23 человека, привившихся от COVID-19 препаратом от Pfizer и BioNTec.

По мнению Мясникова, новости о том, что вакцина от Pfizer приводит к осложнениям, усиливают недоверие к вакцинации в целом.

«У нас нет вакцины Пфайзер, у нас есть своя вакцина. Значительно более проверенная и надежная. Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Пфайзер экстраполирует на все вакцинацию от КОВИД в целом!» — написал врач (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он отметил, что понимает, как трудно молчать, когда на отечественную вакцину «наезжают те, которые свою-то не довели до ума».