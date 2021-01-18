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Москва

Пока вы в маске: врачи сравнили побочные эффекты от вакцины с заболеванием COVID-19 

Елена Прошина 47 минут назад

Врачи сравнили побочные эффекты от вакцины с заболеванием COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что все побочные эффекты от вакцины не сравнимы с негативным влиянием на организм от тяжёлой формы COVID-19.
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В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным

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Депутат призвал остановить вывоз вакцин от COVID-19 за рубеж

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Общество , Видео , Елена Малышева , Анатолий Альтштейн , Алена Хмельницкая , Сергей Натаров , ВОЗ , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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