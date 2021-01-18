Врачи сравнили побочные эффекты от вакцины с заболеванием COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что все побочные эффекты от вакцины не сравнимы с негативным влиянием на организм от тяжёлой формы COVID-19.

В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным

Большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны.

Депутат призвал остановить вывоз вакцин от COVID-19 за рубеж

Депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Сергей Натаров заявил, что в настоящее время регионы испытывают острую нехватку российских вакцин. В качестве примера он привел Красноярский край и Туву, где количество желающих пройти вакцинацию жителей превышает запасы вакцин.

Актрису Алену Хмельницкую госпитализировали

Алена Хмельницкая опубликовала ролик из больничной палаты и сообщила, что легла в больницу по собственной инициативе, чтобы поскорее излечиться и не рисковать здоровьем.

Малышева обратилась с призывом к россиянам после смерти Грачевского

Телеведущая Елена Малышева заявила, что трагедия — очередное напоминание россиянам озаботиться своим здоровьем и здоровьем своих пожилых родственников.