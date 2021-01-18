Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье

"Что касается "ковида" — у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых (случаев), и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек", — сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".