Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье

Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Что касается "ковида" — у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых (случаев), и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек", — сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
Глава регионального минздрава Светлана Стригункова добавила, что обратное перепрофилирование инфекционных коек начнут в Подмосковье с 25 января. -0—
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