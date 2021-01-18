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Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье 

РИА Новости и ещё 1 58 минут назад
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье, в регионе запустят работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Что касается "ковида" — у нас хорошая новость. Мы видим и снижение количества выявляемых (случаев), и во всех географических локациях у нас освобождаются койки. Я дал команду приступить к сворачиванию коек", — сказал Воробьев во время заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

Глава регионального минздрава Светлана Стригункова добавила, что обратное перепрофилирование инфекционных коек начнут в Подмосковье с 25 января. -0—
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Андрей Воробьев , Светлана Стригункова , Минздрав РФ , Московская область
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