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Найдена возможная альтернатива антибиотикам 

Артём Кульша 27 минут назад
Ученые нашли возможную альтернативу антибиотикам
Фото: РИА Новости
Вещество таурин может стать альтернативой антибиотикам. Об этом сообщает «Интерфакс».
Таурин, как сообщал «Рамблер», содержится в желчных кислотах в кишечнике и помогает организму переваривать жиры и масла. Недавно ученые из Национальных институтов здоровья (США) установили, что он помогает убивать вторгшиеся в организм бактерии.
Они передали стерильным мышам микробиоту, которая перенесла инфекцию, вызванную бактериями Klebsiella pneumoniae, и она помогла предотвратить заражение.
Специалисты определили, что в борьбе с инфекцией участвовал класс бактерий Deltaproteobacteria, а триггером его активности был таурин. После этого они ввели мышам таурин в качестве добавки к питьевой воде. Это также подготовило их микробиоту к предотвращению инфекции. Авторы исследования высказали мнение, что их открытие может поспособствовать усилиям по поиску альтернатив антибиотикам.
В декабре заместительница декана факультета глобальных медицинских наук и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета Стефани Стратди спрогнозировала, что к 2050 году 10 миллионов человек ежегодно будут погибать от суперинфекций, вызываемых бактериями, которые способны присоединяться к вирусной инфекции.
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