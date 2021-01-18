Ученые нашли возможную альтернативу антибиотикам

Вещество таурин может стать альтернативой антибиотикам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таурин, как сообщал «Рамблер», содержится в желчных кислотах в кишечнике и помогает организму переваривать жиры и масла. Недавно ученые из Национальных институтов здоровья (США) установили, что он помогает убивать вторгшиеся в организм бактерии.

Они передали стерильным мышам микробиоту, которая перенесла инфекцию, вызванную бактериями Klebsiella pneumoniae, и она помогла предотвратить заражение.

Специалисты определили, что в борьбе с инфекцией участвовал класс бактерий Deltaproteobacteria, а триггером его активности был таурин. После этого они ввели мышам таурин в качестве добавки к питьевой воде. Это также подготовило их микробиоту к предотвращению инфекции. Авторы исследования высказали мнение, что их открытие может поспособствовать усилиям по поиску альтернатив антибиотикам.

В декабре заместительница декана факультета глобальных медицинских наук и профессор медицинского факультета Калифорнийского университета Стефани Стратди спрогнозировала, что к 2050 году 10 миллионов человек ежегодно будут погибать от суперинфекций, вызываемых бактериями, которые способны присоединяться к вирусной инфекции.