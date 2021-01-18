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Москва

Когда это все закончится: американцы потребовали от Apple удалить Telegram 

Елена Прошина 26 минут назад
Когда это все закончится: американцы потребовали от Apple удалить Telegram
Фото: ТАСС
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на Apple, потребовав удалить Telegram из App Store. Как пишет The Washington Post, в НКО заявили, что в мессенджере публиковали призывы к беспорядкам в Капитолии и нарушающий законы США контент.
Coalition for a Safer Web хочет добиться удаления Telegram через суд и планирует подать схожий иск против Google. Организация намерена взыскать компенсацию ущерба за контент, призывающий к насилию и провоцирующий ненависть.
В иске утверждается, что в Telegram в нарушение правил Apple допустили публикацию расистского, антисемитского и неонацистского контента, а также призывов к экстремизму.
Глава Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг (выступает одним из истцов) заявил, что такой контент в Telegram создает для него как для еврея опасность. Он считает, что в связи с этим может подать в суд на Apple, так как владеет iPhone.
Как писал «Рамблер», ранее Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, которая пользовалась популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа. Кроме того, компания Amazon отключила Parler от своего облачного хостинга.
Компании назвали причиной удаления Parler отсутствие модерации, из-за чего там публиковались призывы к незаконным действиям.
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Комментарии 11
Общество , Дональд Трамп , Amazon , Apple , Google , Washington Post
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