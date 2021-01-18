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Москва

Московским детям разрешили не ходить в школу при температуре от минус 25 

РИА Новости 58 минут назад
Московские школьники и учащихся дошкольных групп могут не посещать учебные заведения при температуре от минус 25 градусов и ниже, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Очное обучение для школьников возобновляется в Москве с понедельника, в школы возвращаются и старшеклассники, которые были на "удаленке" с октября 2020 года.
В Москве уже более недели наблюдается "настоящая русская зима " с морозами около минус 15-20 градусов. Как ранее сообщал РИА новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года, температура опускалась до минус 23-24 градусов.

"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до –26-28 градусов, а старшеклассники — если температура от –31 градуса и ниже", — рассказали в департаменте, отвечая на вопрос, не закроют ли школы из-за морозов.

Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве
В департаменте добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.
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Общество , Видео , Образование , Александр Синенков , РИА Новости
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