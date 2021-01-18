Запись детей в первый класс в Подмосковье начнется 1 апреля 

Московской области с 1 апреля открывается запись детей в 1 класс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«С этого года в Подмосковье меняется порядок приема в 1 класс. Запись детей начнется не 1 февраля, как это было в прошлые годы, а 1 апреля. Подать документы по территориальному признаку можно будет до 30 июня. А уже с 5 июля ребенка можно будет записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, ее слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что запись будет проходить на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. В министерстве образования региона напомнили, что в текущем учебном году за парты подмосковных школ сели 110 тыс. первоклассников.

Как ранее сообщило «Радио 1», в 2021 году в Подмосковье планируют открыть 39 новых школ.