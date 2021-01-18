Пока вы спали: в Башкирии ввели «антиковидные паспорта» 

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве объявил о введении в регионе «антиковидных паспортов». Об этом говорится в сообщении на официальном портале региона.

Проект планируется запустить в начале февраля, паспорт будет цифровым, в виде QR-кода. Документ позволит сделавшим прививки от коронавируса получить ряд льгот, в том числе посещать спектакли, концерты, кинопоказы не в рамках 30% квоты зрителей, а сверх нее.

«Учителя будут простимулированы доплатами и дополнительными днями отдыха. С привившихся граждан старше 65 лет будут сняты все противоэпидемические ограничения», — подчеркивается в сообщении.

По поручению президента Владимира Путина с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Для вакцинации используются «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора», пишет «РБК».

В рамках программы Минздрав поручил регионам увеличить число пунктов, где сделать прививку смогут все россияне.

Стоимость мартовского фьючерса на поставку российской пшеницы уже превысила $300 за тонну. На этом фоне глава Минэкономики Максим Решетников заявил о необходимости ввести с 1 июля «плавающую» пошлину, рассчитываемую, исходя из мировых цен на пшеницу, пишет «Коммерсант».

При этом эксперты отмечают, что на таком уровне стоимость пшеницы может держаться максимум до весны, когда на ситуацию начнут влиять перспективы нового урожая. Цены также будут зависеть от гостендеров в Египте и Турции.

Российский союз автостраховщиков предупредил, что после вступления в силу 1 марта поправок в закон о техосмотре, в том числе об обязательном фотографировании автомобилей и переводе диагностических карт в электронный вид, в России может возникнуть дефицит операторов ТО. Об этом пишет «Коммерсант».

Причиной дефицита пунктов ТО эксперты называют низкие цены, так как установленные тарифы зачастую не позволяет окупить оборудование и аренду помещения. При этом в Минэкономики уверены, что комплексная реформа «не вызовет коллапса в отрасли и дефицита операторов».

По данным ЦБ России, в 2020 году 48% опрошенных россиян столкнулись с банковскими мошенничествами. Чаще всего преступниками эксплуатировалась тема коронавируса, сообщает газета «Известия».

Так, мошенники предлагали организовать тестирование на коронавирус на дому, вводили россиян в заблуждение по вопросам, связанным с выплатой пособий на детей и подтверждением учетной записи на портале госуслуг, распространяли фейковые СМС о штрафах.

Также россияне сталкивались с рассылками, в которых был обещан крупный выигрыш или выплата (например, для пострадавших от COVID), но перед его получением необходимо было заплатить небольшую комиссию.