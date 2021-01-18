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Малышева обратилась с призывом к россиянам после смерти Грачевского 

Павел Тиунов 47 минут назад
Малышева обратилась с призывом к россиянам после смерти Грачевского
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram прокомментировала смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Она заявила, что трагедия — очередное напоминание россиянам озаботиться своим здоровьем и здоровьем своих пожилых родственников.
Малышева подчеркнула, что уход из жизни Грачевского — большая потеря для всех. По ее словам, у режиссера был «самый злокачественный рак на свете» — меланома, а также множество других болезней. При этом несмотря на проблемы со здоровьем, он всегда «искрился счастьем».

«Когда такие люди уходят, то думаешь что они ещё могли бы жить… Но, это ещё и повод для нас подумать о своем будущем», — написала телемедик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Особое внимание, по словам врача, стоит уделить пожилым родителям. Один из самых эффективных способов уберечь себя от трагических последствий — пройти вакцинацию. Малышева напомнила, что в первую очередь прививку необходимо сделать людям старше 65 лет, страдающим диабетом, ожирением, а также хроническими заболеваниями лёгких, сердца и почек.

«Сделайте правильный выбор!» — отметила телеведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», близкая подруга Грачевского Лариса Преториус заявила, что косвенно в смерти Грачевского виновата врач, которая давала ему онлайн-консультации по лечению COVID-19. Медик, например, до последнего отговаривала основателя журнала «Ералаш» делать компьютерную томографию. В итоге, когда он все-таки прошел обследование, медики увидели на снимках «ужас»: у режиссера оказалось поражено 85% легких.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева , Лариса Преториус
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