В России началась массовая вакцинация от коронавируса 

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Граждане страны могут сделать прививку одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 млн доз вакцины от коронавируса поступят в оборот до конца января.