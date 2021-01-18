В России началась массовая вакцинация от коронавируса 

Граждане страны могут сделать прививку одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 млн доз вакцины от коронавируса поступят в оборот до конца января.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что прививочная кампания от коронавируса должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. По её расчётам, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения, передаёт ТАСС.