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Москва

В России началась массовая вакцинация от коронавируса 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В России началась массовая вакцинация от коронавируса
Фото: РИА Новости
Граждане страны могут сделать прививку одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 2 млн доз вакцины от коронавируса поступят в оборот до конца января.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что прививочная кампания от коронавируса должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. По её расчётам, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения, передаёт ТАСС.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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